Bibelutstillingen VEIEN

Velkommen VEIEN bibelutstilling.

I 2021 er det 250 år siden samfunnsbyggeren Hans Nielsen Hauge ble født. Katakomben kultursenter markerer jubileet med en stor og permanent utstilling på over 500m2 midt i Oslo sentrum – i Akersgaten 47. Hans Nielsen Hauge og hans venner hadde en dyp tro og respekt for ordet – Bibelen. Det er denne siden ved Hauge vi ønsker å fokusere på.

Formidling av tro gjennom visuelle bilder og tablåer.

Bibelen er verdens mest solgte bok. Bibelen består av 66 bøker som er satt sammen til en fortelling – den store fortellingen – som handler om skapelsen, fallet, ny start og et evig liv. STØRRE KAN DET IKKE BLI.

Mange har et ønske om å kunne forstå mer av Bibelens lange linjer, men noen synes det er vanskelig å komme i gang med bibellesning og noen synes kanskje det er vanskelig å lese. Derfor ønsker vi å gjenåpne utstillingen "VEIEN" der vi inviterer til en visuell vandring gjennom viktige stoppesteder fra det Bibelen ønsker å formidle. Så her skal man enten kunne vandre rundt på egen hånd og meditere – eller bli guidet i grupper der en omviser bruker utstillingen som utgangspunkt og ramme, for å fortelle Bibelens budskap. Ønsket er at dette kan medvirke til at interessen for Bibelen og bibelforståelsen vokser.

VEIEN er en visuell utstilling som gjennom figurer, modeller, plansjer og lyd som kan bringe folk igjennom utstillingen for kunnskapsformidling og refleksjon. VEIEN vil bringe folk gjennom bildet av Skapelsen – Edens have – syndefallet – Noa – Babel og tårnet – Abraham og patriarkene – Moses – Tabernakelet – Davidsbyen – profetene – Jesu fødsel – Jesus i Gallilea – Jesus i ørkenen – Jerusalem – Skjærtorsdag – Getsemane – korsfestelsen – graven – gjenmøtet ved Genesarets sjøen og pinsen.

Hele utstillingen er dokumentert gjennom tekst og bilder som forklarer og gir retning.

Vi håper at et besøk i VEIEN kan bli til velsignelse for troslivet og kunnskapen din.



Vår tradisjonelle julekrybbeutstilling, med julekrybber fra hele verden, er nå blitt integrert inn i VEIEN, som en fast del av utstillingen.

Inngangsavgift:

Voksne: Kr 60,-

Barn (Under 12 år): Kr 30,-

Åpent i butikkens åpningstid.

Omvisning:

Man kan bestille omvisning for grupper over 5 personer.

For bestilling og andre spørsmål om omvisnong, send epost til hpf@bm.no.

Åpne omvisninger før jul:

25/11, 26/11, 27/11, 2/12, 2/12, 4/12, 9/12, 10/12, 11/12, 18/12

Følg utstillingens egen facebook side, facebook.com/veiengjennombibelen, for spesielle arrangementer i forbindelsen med utstillingen.